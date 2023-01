Cristiano Ronaldo habría terminado relación de 20 años con su representante

Cuando parecía que la novela Cristiano Ronaldo y Manchester United por fin había quedado de lado con la presentación oficial de ‘CR7′ en el Al-Nassr, desde Portugal informaron cuál es la más reciente consecuencia del conflicto que sostuvo el delantero con su exequipo. De acuerdo con el diario Público, el que fuera su representante desde hace 20 años, Jorge Mendes, dejó de serlo a raíz de las decisiones tomadas en los últimos meses por el jugador.

Según informa dicho medio, la tensión entre el famoso agente y el goleador luso llegó a su punto más álgido cuando se difundió la entrevista que el futbolista le brindó a Piers Morgan. En esa conversación, el ‘Bicho’ no tuvo reparos en criticar abiertamente al conjunto de los diablos rojos, así como a su entonces entrenador, Erik Ten Hag.

Previo a la salida de Cristiano de Mánchester, Mendes ya había intentado colocarlo, sin éxito, en un equipo que compitiera en la Champions League, uno de los torneos preferidos de la estrella portuguesa. Al no poder conseguirlo, el atacante empezó a analizar otras ofertas, como la que le hizo llegar el club árabe.

La segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United duró temporada y media. Foto: Manchester United

PUEDES VER: Christian Cueva podría quedarse medio año sin jugar si no paga 7 millones de dólares al Santos

Para la negociación con Al-Nassr, sin embargo, ‘CR7´ prefirió dejar al margen al famoso representante y delegar la operación únicamente a Ricardo Regufe, su mánager personal. Esta habría sido la señal de la ruptura definitiva entre el dúo.

Vitor Pinto, subdirector del diario Récord, agregó que otro de los factores que contribuyeron a deteriorar la sociedad Ronaldo-Mendes fue que este último llegó a “decirle verdades a Cristiano que no le sentaron bien”, acerca de su actualidad deportiva.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo en su presentación?

El último martes, durante su presentación oficial del conjunto amarillo, el jugador de 37 años negó que se sienta cerca del final de su carrera. Agregó que la “competitividad” del fútbol árabe lo convenció de arribar a dicho país.

“No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera. Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí”, indicó.

¿Cuándo debuta Cristiano Ronaldo con Al-Nassr?

En otro momento de su rueda de prensa, Cristiano Ronaldo manifestó sentirse con ganas de jugar “mañana (jueves) mismo” si su entrenador le daba la oportunidad. El próximo partido del Al-Nassr por la Liga Profesional Saudí será este 5 de enero, frente a Al Ta’ee, para el cual el portugués estaría apto.