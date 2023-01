El nuevo inicio de Cristiano Ronaldo

La expectativa generada por Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita es el reflejo de la admiración que le tienen a uno de los denominados mejores jugadores del mundo. A sus 37 años, el portugués decidió cambiar radicalmente de aire. Dejó Europa y se instaló en un nuevo continente para iniciar un nuevo reto en medio de la crítica de sus detractores, quienes aseguran que CR7 está viviendo los últimos días de su carrera.

Luces, juegos artificiales y el destacado color amarillo fueron las principales características de la fiesta del Al Nassr en el Mrsool Park, cuyo principal invitado fue Cristiano, a quien fichó hasta el 2025 por 200 millones de euros, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado del mundo.

“Estoy muy orgulloso de este paso que he dado. Mi trabajo en Europa ya está terminado. Mi contrato aquí es único porque soy un jugar único”, dijo y agregó: “He tenido muchas oportunidades de jugar en Europa, Brasil, Australia, Estados Unidos, incluso en Portugal, pero le di mi palabra al Al Nassr. Mi carrera no se ha acabado. He elegido este desafío porque intento ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y al club”.

Sin descanso. Entrenó por primera vez junto a sus compañeros. Foto: difusión

Sobre lo que se dice de su fichaje comentó acerca del nivel de su nueva liga. Señaló que “mucha gente habla y da su opinión, pero mucha gente no sabe nada de fútbol. Todos los equipos están preparados, no olvidemos que Arabia Saudí fue el único equipo capaz de ganar al campeón del mundo. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad. Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero romper otros cuantos aquí”, finalizó.

