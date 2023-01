Alianza Lima y su complicado inicio en el Apertura: ante Cristal y Universitario

Pese a la controversia que existe por los derechos de televisión y que no se sepa con exactitud qué canal transmitirá los cotejos de la Liga 1 2023, ya tenemos fecha exacta para que el balón ruede en nuestro torneo local. Competencia en la que Alianza Lima buscará seguir con la buena racha de los últimos años y conquistar el tricampeonato. Pero no la tendrán nada fácil, pues los blanquiazules tienen un fixture no tan accesible como en anteriores temporadas.

Los dirigidos por Guillermo Salas tendrán un inicio complicado en el Torneo Apertura. Su primera prueba de fuego será ante Atlético Grau el próximo domingo 22 de enero a la 1.00 p. m. (hora peruana) en Piura (estadio por confirmar). Si bien el año pasado lograron sacar una importante victoria ante los albos como visitantes, esta vez las cosas serán totalmente diferentes.

Tras esto, Alianza Lima recibirá en casa a Deportivo Municipal para después disputar tres partidos seguidos en la capital. Aquí viene lo complicado, pues los íntimos enfrentarán a dos favoritos y que siempre pelean por el título nacional. En la tercera fecha enfrentarán al Sporting Cristal de Thiago Nunes, la cuarta contra Sport Boys de un viejo conocido como Guillermo Sanguinetti y finalmente el quinto irán hasta el Monumental para protagonizar una edición más del clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes.

Un inicio más que complicado para los actuales bicampeones, teniendo en cuenta que los rimenses vienen peleando el título nacional en los últimos años. No por algo se coronaron como campeones de la tabla anual por quinta vez de manera consecutiva. Por otro lado, la escuadra merengue ansía con muchas ganas conseguir la estrella 27, es por ello que realizaron grandes jales como el de Herrera y Calcaterra. ¿Cómo le irá a Alianza Lima en las primeras cinco fechas?

