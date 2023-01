¡Este ‘Kun’! Sergio Agüero revela que casi se olvida de su hijo en Qatar por celebrar el Mundial

Argentina ganó la Copa del Mundo el pasado domingo 18 de diciembre y causó la alegría de millones de argentinos, así como de los seguidores de Lionel Messi. Uno de los que celebró con los jugadores en el estadio Lusail, pese a ya no ser parte del plantel de la Albiceleste, fue Sergio ‘Kun’ Agüero. El exfutbolista de Barcelona concentró con el equipo previo a la final del Mundial Qatar 2022.

Durante una de sus transmisiones en stream, el exfutbolista contó que se encontraba celebrando la Copa del Mundo con sus compañeros en el vestuario y luego en la Universidad de Qatar (sede de concentración de la selección). Sin embargo, en un momento, un grupo de ellos le dijo que retorne con el plantel a Argentina. Esta propuesta no fue rechazada por el ‘Kun’, quien luego se tuvo que retractar porque se recordó que su hijo estaba en el hotel.

“Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: ‘Dale, vamos. Presentamos el pasaporte, todo’. Me iba con la selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo, ja”, contó entre risas el exfutbolista.

Lionel Messi fue elegido mejor jugador de Qatar 2022. Sergio Agüero lo acompañó durante el Mundial. Foto: Twitter @Argentina

‘Kun’ revela que casi termina en el hospital

En otro momento de la conversación, Sergio Agüero reveló que casi termina en el hospital debido a que había ingerido alcohol y no había comido. Sumado a ello, hizo esfuerzo físico al cargar a Lionel Messi, quien enseñaba la Copa del Mundo a todos los hinchas que se congregaron en el coloso deportivo.