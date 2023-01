¿Por qué Cristiano eligió jugar en Asia antes que Brasil o Europa? La razón no es económica

Lo que muchos pensaban que no iba a suceder, terminó ocurriendo y de qué manera. El máximo goleador en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo, fue presentado como nuevo jugador del Al-Nassr ante más de 25.000 personas en el estadio Mrsool Park este martes 3 de enero, dando comienzo a su nueva aventura en una liga completamente desconocida para muchos fanáticos de este deporte, pero que ha empezado a atraer a futbolistas de todas las naciones, como por ejemplo nuestro compatriota André Carrillo, el colombiano David Ospina, entre otros.

Sin embargo, muchas personas se preguntan, ¿ por qué Cristiano Ronaldo eligió jugar en un continente tan alejado? A diferencia de los que piensan que lo hace por el dinero, pues ganará más de 200 millones de euros hasta el 2025, el propio delantero portugués se encargó de decir que no lo hace por lo económico, sino que quiere buscar nuevos retos y romper marcas.

PUEDES VER: Revive lo mejor de la presentación de Cristiano Ronaldo

¿Por qué Cristiano Ronaldo fichó por Al-Nassr?

En conferencia de prensa, el futbolista de 37 años aseguró que su trabajo en Europa acabó de la mejor manera. Sostuvo que jugó en los mejores clubes, rompió todos los récords y conquistó muchos títulos.

“ En Europa mi trabajo ya está hecho. Necesitaba un nuevo desafío y estoy contento por esta oportunidad. Para mí es un desafío y estoy muy feliz de estar aquí ”, fueron las primeras palabras de un emocionado Cristiano Ronaldo.

Pero eso no es todo, pues señaló que el llegar al continente asiático servirá para “cambiar la mentalidad en las nuevas generaciones sobre el fútbol del Medio Oriente”. Esto debido a que muchas personas piensan que el fútbol árabe no es tan competitivo como las principales ligas europeas.

Finalmente, Cristiano señaló que tuvo más ofertas de trabajo, como “Europa, Australia, Brasil, entre otros, pero estoy aquí por la gran oportunidad que significa”

Cristiano Ronaldo dando sus primeras declaraciones como jugador de Al-Nassr. Foto: EFE

Cristiano Ronaldo va por los récords

Contrario a lo que se viene especulando en redes sociales, donde indicaban que el ‘Comandante’ había dado por finalizada su carrera al convertirse en nuevo jugador del Al-Nassr, el capitán de Portugal aseguró que está en Asia para romper todos los récords.

“No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera. Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad”, finalizó.

Cristiano Ronaldo y sus primeras palabras en árabe