Los Angeles Lakers vs. Charlotte Hornets EN VIVO: ¿a qué hora juegan el partido por la NBA?

Los Angeles Lakers vs. Charlotte Hornets EN VIVO se juega, este lunes 2 de enero a las 7.00 p. m. (hora peruana), por la temporada 2022-23 de la NBA. El encuentro será en el Spectrum Center por la señal de Star Plus y NBA League Pass. En caso de que no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso deportivo.

Los Angeles Lakers vs. Charlotte Hornets: ficha del partido

Partido Los Angeles Lakers vs. Charlotte Hornets Fecha Lunes 2 de enero Hora 7.00 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus y NBA League Pass Lugar Spectrum Center

¿A qué hora juegan Lakers vs. Charlotte Hornets?

El enfrentamiento entre Lakers vs. Charlotte Hornets se disputará este 2 de enero en el Spectrum Center. Conoce el horario según tu zona geográfica.

Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Lakers vs. Charlotte Hornets?

La transmisión del Lakers vs. Charlotte Hornets estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus para toda Latinoamérica. También podrás seguirlo en NBA League Pass, señal oficial de la competición.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Lakers vs. Charlotte Hornets?

Para acceder a Star Plus para ver el Lakers vs. Charlotte Hornets, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar todo el contenido disponible.