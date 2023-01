¿A qué hora juegan Liverpool vs. Brentford EN VIVO vía ESPN por la Premier League?

Liverpool vs. Brentford EN VIVO se enfrentan, a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana), por el inicio de la fecha 19 en la Premier League 2022-23. El duelo se llevará a cabo en el Gtech Community Stadium, con transmisión de ESPN y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los videos de goles, ingresa a la página web de La República Deportes.

Liverpool vs. Brentford: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Brentford ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 2 de enero ¿A qué hora? 12.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Gtech Community Stadium ¿En qué canal? ESPN

El arranque de la decimonovena jornada en el fútbol inglés tendrá la visita del cuadro red al elenco de las abejas. Los dirigidos por Jürgen Klopp tienen la chance de meterse en zona de clasificación a torneos internacionales si consiguen su quinta victoria consecutiva en el torneo.

En la fecha previa, Liverpool le ganó un insólito partido al Leicester, cuyo defensa Wout Faes marcó dos autogoles para el 2-1 final. Brentford, por su parte, viene de imponerse 2-0 al West Ham y se mantiene en la zona media de la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Brentford?

México (centro): 11.30 a. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Perú: 12.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

¿Qué canal trasmite Liverpool vs. Brentford?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: Paramount+

Ecuador: ESPN

México: Paramount+

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: NBC Universo

España: DAZN.

¿Dónde ver Liverpool vs. Brentford ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Liverpool vs. Brentford por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Liverpool vs. Brentford: pronóstico

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Liverpool vs. Brentford.

Betsson: gana Liverpool (1,58), empate (4,50), gana Brentford (5,70)

Bet365: gana Liverpool (1,55), empate (4,33), gana Brentford (5,50)

1XBet: gana Liverpool (1,62), empate (4,64), gana Brentford (5,45)

Doradobet: gana Liverpool (1,58), empate (4,50), gana Brentford (5,50)

Inkabet: gana Liverpool (1,57), empate (4,40), gana Brentford (5,25).

Alineaciones probables de Liverpool vs. Brentford

Para el duelo Liverpool vs. Brentford, estos serían las formaciones iniciales:

Liverpool : Alisson; Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Konstantinos Tsimikas; Naby Keïta, Jordan Henderson, Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Darwin Núñez, Alex Oxlade-Chamberlain.

: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Konstantinos Tsimikas; Naby Keïta, Jordan Henderson, Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Darwin Núñez, Alex Oxlade-Chamberlain. Brentford: David Raya; Zanka, Ethan Pinnock, Ben Mee; M.R. Rasmussen, M. Jense, C. Norgaard, V. Janelt, R. Henry; Yoane Wissa, Bryan Mbeumo.

Estadio de Liverpool vs. Brentford

El escenario de este compromiso será el Gtech Community Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Brentford. Este estadio sirve como sede para los juegos como local del club desde 2020 y cuenta con capacidad para más de 17.000 espectadores.