¿Cuánto ganará Cristiano Ronaldo en Al Nassr durante las próximas 2 temporadas?

Cristiano Ronaldo firmó por el Al Nassr de Arabia Saudita y los rumores apuntan a que cerrará su gloriosa carrera profesional en el fútbol de Medio Oriente, en el que enfrentará a los peruanos Christian Cueva, André Carrillo, Alex Valera y Christofer Gonzáles. El delantero portugués no contó con muchas opciones tras salir del Manchester United. Sin embargo, la oferta del exequipo de Christian Ramos fue considerablemente alta y por ende será el jugador mejor pagado del planeta.

¿Cuánto ganará Cristiano Ronaldo en Al Nassr?

En esta nueva etapa en su vida, el delantero de 37 años se convertirá en el futbolista con la remuneración más alta del mundo, ya que tendrá un sueldo de 200 millones de euros.

Primeras palabras de Cristiano Ronaldo como jugador de Al Nassr

Tras ser anunciado como nuevo jugador de Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tuvo sus primeras palabras por su llegada al club árabe. “Estoy emocionado por una nueva experiencia en una liga diferente y en un país diferente. La visión que tiene Al-Nassr es muy inspiradora”, expresó el capitán de la selección de Portugal.

“Estoy muy emocionado de unirme a mis compañeros de equipo y ayudar a lograr más éxitos”, agregó.

¿Cuándo debutará Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

De no existir mayores inconvenientes, ‘CR7′ se estrenaría en la casa del Al-Nassr. El líder del certamen recibirá el próximo jueves 5 de enero, en el estadio el Mrsool Park, al Al-Tai por la jornada 12.

¿Qué canal transmitirá los partidos de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr?

Este es uno de los puntos que más procupación genera entre los aficionados. Como es conocido, según reveló Puntaje Ideal, la Primera División de Arabia Saudita solo se transmite a nivel local a través de la cadena SSC (Saudi Sports Company) y sus derechos no están comercializados para otros países.

Sin embargo, una opción que se maneja es que cadenas como ESPN o DirecTV Sports adquieran los derechos de los partidos del Al-Nassr.

El día que Cristiano criticó a los jugadores que se retiran en Medio Oriente

En 2015, en una entrevista a un medio inglés, Cristiano Ronaldo cuestionó la decisión de algunos jugadores que optaban por jugar en los últimos años de su carrera para un club de Medio Oriente o Estados Unidos. “Quiero terminar mi carrera en lo más alto y con dignidad, en un buen club, no jugando en Estados Unidos, Qatar o Dubái, como han hecho otros futbolistas. No me parece bien, no me veo así”, declaró.