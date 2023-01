Messi marca la moda: camisa que usó en Año Nuevo se agotó en 12 horas pese a exorbitante precio

Lionel Messi no solo impone tendencias en el fútbol, sino que ahora también en la moda. El capitán de la selección argentina se volvió sensación durante los festejos por Año Nuevo luego de compartir en sus redes sociales una fotografía de su colorida vestimenta para recibir el 2023. La publicación se volvió viral y, en pocas horas, los compradores agotaron la prenda a través de sus canales de venta en línea pese a su nada módico precio.

La camisa en cuestión, de color verde oscuro brillante con bordes naranjas en las mangas y base, es un modelo de la exclusiva marca Gucci y se oferta en 950 euros en los sitios web dedicados a comercializarla. Al hacer la conversión a la moneda argentina, su costo ascendería a los 179.239 pesos, aunque —según medios como Ámbito— su precio en el mercado negro podría superar los 300.000 pesos.

De la misma forma, el pantalón corto a juego de los mismos colores, que se oferta a una cantidad aún mayor (1.183 euros o 223.200 pesos argentinos) también se encuentra como no disponible. En la cuenta de Instagram de ‘Lio’, pese a algunos comentarios a modo de broma por el pintoresco atuendo del jugador, el posteo sobrepasó los 15 millones de ‘me gusta’.

La camisa y el pantalón que usó Messi se volvieron dos de las prendas más codiciadas por los compradores. Foto: captura de Gucci

Esta ‘fiebre’ por Messi ya se había presentado hace dos semanas, poco después de la final de Qatar 2022, cuando la firma Adidas reportó que las camisetas de la selección argentina con el nombre de la ‘Pulga’ se encontraban agotadas. En StockX, un sitio web para revendedores, la remera llegó a ofrecerse por 500 dólares.

Messi asombra por respuesta a fabricante de sandalias

Hace unos días, un vendedor de sandalias reveló la grata sorpresa que se llevó al recibir una respuesta del ‘10′ argentino por el regalo que le había hecho. El futbolista del PSG no solo le agradeció por el obsequio, sino que además hizo un encargo de otros pares del calzado para su esposa e hijos.

“¿Hola, Luciano, todo bien? Soy Leo, quería agradecerte por las ojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y la rosa del París para mi mujer. Las tallas son 33, 29, 26 y para Antonela, 35. Y a mí las que me quedaron bien son las 42/43. Recién veo los mensajes que me habías mandado”, fue la conversación difundida a través de las redes.