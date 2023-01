La reacción de Hugo Lloris cuando ‘Dibu’ Martínez lo saludó tras burlarse de Francia

Hugo Lloris y Emiliano ‘Dibu’ Martínez, los porteros que jugaron la final del Mundial Qatar 2022 con Francia y Argentina, se volvieron a encontrar dos semanas después de dicho partido, esta vez en la previa del Tottenham vs. Aston Villa por la Premier League. Aunque el argentino no jugó este cotejo, no perdió la oportunidad de saludar a su colega en los vestuarios del estadio, poco antes del pitazo inicial.

Las imágenes de la transmisión televisiva mostraron cómo el galo no tuvo problemas en corresponder al apretón de manos que le ofrecía el sudamericano, aunque sin mucho entusiasmo. Desde su consagración como campeón mundial, el ‘Dibu’ tuvo polémicos gestos contra el país europeo como parte de sus celebraciones, por lo cual fue muy criticado.