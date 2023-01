Hinchas de Al-Nassr enseñan como se dice el “Siuuu” de Cristiano Ronaldo en árabe

Todo el mundo está expectante de la nueva aventura de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, sobre todos los hinchas del Al-Nassr quienes le rindieron un curioso homenaje al exdelantero del Manchester United. Durante el partido ante el Al Khaleej por la Primera División de Arabia, los aficionados entonaron el clásico “Siuuu” del portugués en el minuto 7 . Momento que no tardó en volverse viral en las redes sociales y que seguramente se repetirá en los siguientes duelos que juegue el ‘Comandante’.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo firmó contrato con el Al-Nassr por las próximas 2 temporadas y ganará alrededor de 200 millones de euros. El siguiente duelo del equipo árabe será este jueves contra Al Taee y aún no se sabe si es que el delantero luso participará o no.

Al-Nassr fans chant Cristiano Ronaldo's “SIUUU” in the 7th minute of the match pic.twitter.com/0tj30TjeFA