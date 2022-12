‘Puma’ Carranza: ¿por qué jugó toda su carrera para la ‘U’ y descartó ofertas de Alianza y Racing?

En toda su carrera como futbolista profesional, el ‘Puma’ Carranza solo ha defendido una camiseta, la de Universitario de Deportes. Con este club no solo debutó, sino que también ganó ocho títulos nacionales, con lo que se convirtió en un ídolo para todos los hinchas del equipo merengue. Además, el centrocampista impuso el récord de 608 partidos jugados con los cremas, hasta que en 2004 le puso punto final a su trayectoria.

El ‘Puma’ llegó a Universitario de Deportes a los 13 años tras ser recomendado por el ‘Mono’ Solezzi. Vivió gran parte de su vida en el Lolo Fernández, donde creció y aprendió viendo entrenar al primer equipo crema. Eso sí, al inicio no estaba interesado en ser futbolista profesional, sino policía.

¿Por qué el ‘Puma’ Carranza descartó ofertas de Alianza Lima y Racing?

Durante su época de gloria, el ‘Puma’ Carranza fue muy cotizado a nivel de clubes, pues había obtenido diversos títulos en el Torneo Apertura con Universitario, así como en Primera División. No obstante, un factor hizo que el exfutbolista crema declinara de diversos fichajes y se quedara durante toda su carrera futbolística en el equipo merengue.

En una entrevista con Movistar Deportes, reveló que tuvo ofertas de Alianza Lima y Racing de Argentina, sin embargo, ambas las descartó por su fidelidad a Universitario de Deportes.

“Cuando tenía dos años en primera con la ‘U’, vino Mauricio Nova y siempre me perseguía para llevarme a Racing. No acepté porque tenía que cumplir mi palabra con la ‘U’ ”, señaló ‘el Puma’.

Puma’ Carranza jugó en Universitario desde 1985 hasta 2004. Foto: Líbero

PUEDES VER:

En el caso de Alianza Lima también lo buscó, pero cuando tenía 4 años en primera división. “Les agradecí, pero me quedé en la ‘U. Siempre voy a estar ligado a Universitario, nadie me va a quitar eso. Es donde me dieron la oportunidad y donde me enseñaron a respetar”, agregó.