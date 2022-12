Pelé enlutó al fútbol mundial, pero su madre aún no sabe que ha fallecido

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, falleció el último jueves 29 de diciembre. Sin embargo, su progenitora no tiene conocimiento que su hijo esté con vida. La trágica noticia fue confirmada el último jueves 29 de diciembre, exactamente el mismo día en que cumplía un mes internado en el Hospital Albert Einstein, de Sao Paulo.

La hermana de Pelé sorprendió a todos con sus declaraciones sobre su madre. “Ella no lo sabe, hablamos, pero ella no lo sabe. Está bien, pero está en su propio mundo. No sabe, no sabe. A veces le digo: ‘Dico (como llamaban a Pelé en su casa) está así, oremos por él, ¿vale, mamá?’. A veces abre los ojos, pero no está consciente”, apuntó la hermana del máximo goleador histórico de la selección brasileña.

¿Qué enfermedad padecía Pelé?

‘O Rei’ fue hospitalizado en más de una ocasión debido a una cirugía que se sometió en 2021, en la cual le extirparon un tumor cancerígeno que tenía en el colón. Sin embargo, el tratamiento que siguió no fue para nada sencillo. De acuerdo a los médicos especializados, un paciente al que se le detecta cáncer de colón a tiempo, cuenta con una supervivencia de 5 años (90% de efectividad en el tratamiento).

Revisa los récords que impuso Pelé

El brasileño es considerado uno de los futbolistas más emblemáticos e influyentes del mundo fútbol. Pero no solo se hizo conocido por sus títulos en la Copa del Mundo, sino también por los récords que rompió en la historia de este deporte. Acá podrás revisar los más llamativos.