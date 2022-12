Messi y su emotivo mensaje por fin de año: “El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió”

Sigue con las celebraciones. El 2022 será un año muy especial para el pueblo argentino: su selección ganó su tercera Copa del Mundo de la mano de Lionel Messi. La ‘Pulga’ fue el mejor del torneo y, tras una final de infarto ante Francia, pudo levantar uno de los pocos trofeos que le faltaban. Como es conocido, el goleador del PSG pidió unos días de licencia antes de reintegrarse a su club y mientras disfruta las fiestas de fin de año se dirigió hacia sus seguidores.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el futbolista de 35 años recordó a las personas que lo apoyaron en los momentos más difíciles y que hoy disfrutan con junto a él uno de sus sueños más anhelados.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada, si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí, se lee en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Lionel Messi. Foto: captura/Instagram

Asimismo, el atacante rosarino le dedicó unas palabras a los aficionados del FC Barcelona y del París Saint-Germain.

“También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, concluyó.