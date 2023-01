VER PSG vs. Lens EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Ligue 1?

MIRA AQUÍ PSG vs. Lens EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 17 de la Ligue 1 2022-23 este domingo 1 de enero. El duelo iniciará a las 2.45 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

PSG vs. Lens: ficha del partido

Partido PSG vs. Lens ¿Cuándo juegan? Domingo 1 de enero ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Bollaert-Delelis ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

PSG vs. Lens: posibles alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Juan Bernat; Fabián Ruiz, Vitinha, Marco Verratti; Carlos Soler; Kylian Mbappé y Pablo Sarabia

Lens: Brice Samba; Jonathan Gradit, Kevin Danso, Facundo Medina; Przemyslaw Frankowski, Salis Abdul Samed, Yaya Fofana, Jean Onana, Deiver Machado; Florian Sotoca y Loïs Openda.

PSG vs. Lens: historial

¿A qué hora juegan PSG vs. Lens EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre PSG vs. Lens EN VIVO empezará a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Estados Unidos: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

¿En qué canal ver PSG vs. Lens EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido PSG vs. Lens EN VIVO por la fecha 17 de la Ligue 1 debes sintoniza la señal de ESPN o Star Plus.

¿Cómo VER EN VIVO PSG vs. Lens vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de PSG vs. Lens?

Si quieres seguir en internet el PSG vs. Lens, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.