[EN VIVO] Chelsea vs. Nottingham Forest: fecha, hora y canal para ver el partido de Premier League

Chelsea vs. Nottingham Forest EN VIVO este domingo 1 de enero por la fecha 18 de la Premier League 2022-23. El duelo comenzará a las 11.30 a. m. (hora peruana) y se disputará en el City Ground. El choque contará con la transmisión por la señal de ESPN y Star Plus. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Chelsea vs. Nottingham Forest: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Nottingham Forest ¿Cuándo juegan? Domingo 1 de enero ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? City Ground ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Nottingham Forest?

El enfrentamiento entre Chelsea vs. Nottingham Forest se disputará este 1 de enero en las instalaciones del City Ground. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador: 11.30 . m.

Bolivia, Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 13.30 p. m.

¿Dónde ver Chelsea vs. Nottingham Forest?

Para sintonizar el partido Chelsea vs. Nottingham Forest deberás acceder a ESPN, que llevará el cotejo de Premier League a toda Sudamérica. También podrás seguir el duelo de manera online vía Star Plus.

¿Cómo ver Chelsea vs. Nottingham Forest ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Nottingham Forest por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Chelsea vs. Nottigham Forest?

Para acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Nottigham Forest, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.