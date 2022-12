Zambrano rompió su silencio tras ser despedido por ‘indisciplina’: “Siempre fui leal y directo”

Cuando Carlos Zambrano se encontraba realizando la pretemporada con Boca Juniors en suelo argentino, sucedió lo impensado. El técnico del equipo, Hugo Ibarra, decidió no contar con el central peruano y se lo comunicó a la directiva xeneize. El ‘Kaiser’ tenía contrato hasta el mes de junio de 2023 e incluso lo estaban convenciendo para renovar; sin embargo, todo se habría frustrado por un supuesto acto de indisciplina.

Boca Juniors decidió rescindir contrato con el central de la Bicolor. Lo que presuntamente pasó en la interna del club es que Zambrano habría tenido un duro intercambio de palabras con el DT argentino. Ocurrido todo ello, el futbolista de 34 años de inmediato regresó a Lima para buscar otras opciones y seguir con su carrera.

El jugador arribó a suelo peruano en la noche del último viernes 30 de diciembre y rompió su silencio luego de haber sido señalado por la indisciplina que cometió. “Es totalmente raro, me sorprendió lo que pasó, pero son cosas que pasan en el fútbol. Rompimos contrato mutuamente y creo que me voy tranquilo. Siempre fui leal y directo. Terminamos en buenos términos, lo positivo es que me voy como campeón”, puntualizó.

