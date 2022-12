Pelé: por siempre ‘El Rey’ 10

”Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”. Con un mensaje de Kely Nascimento en sus redes sociales, el mundo se enteró de que ‘El Rey’ cerró los ojos para siempre. Luego de haber hecho del fútbol una forma de carnaval, el destino decidió poner punto final a la historia del brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido en todo el planeta como Pelé, “O Rei” del fútbol.

Tras una larga batalla contra un cáncer de colon, la luz del astro brasileño, de 82 años, se apagó, acompañado por su familia en el hospital Albert Einstein en Sao Paulo. La lucha contra la terrible enfermedad la inició en 2021, cuando se le detectó un tumor que fue extirpado.

Sin embargo, con el correr de los meses su salud empezó a deteriorarse y los últimos minutos de este partido, el más importante de su vida, como él mismo lo catalogó, los empezó a vivir en noviembre, cuando fue hospitalizado debido a una infección.

La quimioterapia ya no estaba funcionando, por lo que solo quedaba el tratamiento paliativo. El mes de diciembre, el mes del Mundial, Pelé lo vivió en el hospital. Su estado se agravó, pero el fútbol lo mantenía con vida. No obstante, el cáncer progresó, empezó a presentar disfunciones renales y cardíacas, por lo que su familia no se despegaba de él. Su hija Kely dio la fatal noticia.

Su historia

Su madre, Celeste Arantes do Nascimento, quien recientemente cumplió cien años, jugó un papel decisivo en la carrera del rey. Su apoyo fue fundamental, pero la magia en los pies, quizás, la heredó de su padre.

Celeste tenía 16 años cuando, el 29 de julio de 1939, se casó con Dondinho (26 años), un futbolista aficionado que durante mucho tiempo no ganó un salario. Entró a trabajar en el equipo del 4° Regimiento de Caballería del Ejército, en el que se desempeñó como soldado. Posteriormente, pasó a ser parte del plantel del Atlético Clube Três Corações.

“Vi llorar a mi padre por primera vez tras el Maracanazo. Yo tenía nueve o diez años y recuerdo verlo junto a la radio. Le dije: ‘Tranquilo, voy a ganar el Mundial para ti”. Y ganó tres de los cuatro que disputó, siendo, hasta el momento, el único futbolista en haberlo logrado. Pelé sí que cumple sus promesas.

Fue en Bauru donde aprendió a jugar, usando pelotas armadas con medias. Formó parte de equipos amateurs locales, jugando en canchas de tierra, ganando títulos de la división juvenil.

Feliz. Pelé fue descubierto a los 11 años por el futbolista brasileño Waldemar de Brito, quien lo llevó a Santos. Foto: difusión

Tenía 15 años en 1956, cuando empezó a jugar en el Santos y, dos años después, fue la estrella del primer equipo brasileño en ganar una Copa, en Suecia. También ganó títulos regionales, nacionales, además de dos Copa Libertadores y dos Copa Intercontinental.

En el libro Pelé: porque el fútbol importa, de Brian Winter, el astro admitió que hubo tres grandes clubes que lo intentaron fichar: Real Madrid, AC Milán y Manchester United. ¿Por qué no llegó? Él mismo reveló las razones.

“Muchos de los mejores equipos de Europa [...] me han hecho propuestas a lo largo de años, pero la prensa se volvía loca y nunca pensé jugar seriamente fuera de Brasil. Yo tenía mis razones: en pocas palabras, me encantaba el arroz con frijoles que hacía mi mamá, me sentía cómodo y feliz en mi país. Mi mamá y papá vivían a pocos metros de nuestra casa, la temperatura siempre era de 25 grados y la playa era estupenda”, relató.

Se retiró de Santos en 1974, pero volvió a las canchas un año después, jugando por New York Cosmos, en la emergente liga de fútbol en Estados Unidos. Su último partido profesional fue en 1977, y desde entonces se convirtió en un embajador del deporte brasileño en todo el planeta, siendo su nombre un sinónimo de fútbol.

Hay que decir que en la época en la que jugaba Pelé no se entregaba el Balón de Oro, pero la FIFA tuvo un muy buen gesto al entregarle en el 2014 el Balón de Oro honorífico. La revista France Football aseguró que (con el formato actual), el ‘Rey’ habría ganando 7 galardones de este tipo (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 y 1970).

La fortuna adquirida

El brasileño supo cosechar una gran fortuna que le permitió vivir cómodamente. Fue, durante su época dorada, el atleta mejor pagado del planeta, llegando a jactarse de haber marcado más de mil goles durante toda su carrera.

El patrimonio neto de Pelé supera los cien millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. El exfutbolista brasileño optó por invertir sus ganancias en bienes raíces. Uno de sus grandes negocios fue la adquisición de una imponente mansión en los Hamptons, en Nueva York, por 100.000 dólares que vendió en el año 2008 totalmente revalorizada hasta los casi tres millones de dólares.

A pesar de contar en su haber con una fortuna, Pelé cobró una pensión mensual de casi tres mil reales, unos 552 euros al cambio, en su país natal, desde el año 2014. Y es que una vez retirado, el ídolo de muchos supo seguir generando ingresos gracias a sus múltiples contratos publicitarios. “Yo no me hice rico con el fútbol como hacen los jugadores de hoy. Yo gané dinero por la publicidad, cuando dejé de jugar, pero ninguna de tabaco, alcohol, política o religiosa”.

Los herederos

La leyenda mundial en el campo de fútbol era un hombre de muchos amores y se casó tres veces. Caminó por última vez hacia el altar a los 75 años, en 2016. Producto de sus romances, es padre de siete hijos. Una de ellas enfrentó una batalla legal hasta que reconoció su paternidad.

En los años 90, una trabajadora doméstica, llamada Anizia Machado, reveló que tuvo una aventura con Pelé de la cual nació Sandra Machado, el 24 de agosto de 1964. Ella fue concejal y murió en 2006, víctima de un cáncer de mama.

Su primer matrimonio fue con Rose dos Reis Cholbi, con quien estuvo casado entre 1966 y 1982, y tuvo tres hijos: la productora audiovisual y cineasta Kely Nascimento, Edson Nascimento y DJ Jennifer Nascimento.

En un segundo matrimonio con la cantante y psicóloga Assíria Seixas, Pelé tuvo a los gemelos Joshua y Celeste, ambos radicados en Estados Unidos. Otro amorío trajo al mundo a Flavia Christina Kurtz, hoy fisioterapeuta y cuya madre es Lenita Kurtz. Con su actual esposa, Marcia Cibele Aoki, no tuvo hijos.

El último adiós

El lugar elegido para el último adiós al Rey del Fútbol no podía ser más icónico. El ídolo del fútbol será velado en el estadio Vila Belmiro, la sede del Santos Fútbol Club (SFC), que decretó siete días de luto y bandera a media asta.

El cuerpo de Pelé será velado, inicialmente, por un día y medio en el césped del estadio, precisamente en el medio del campo donde marcó 288 goles. La ceremonia estará abierta al público, pero los aficionados no podrán acercarse al ataúd para tocarlo.

Después de la ceremonia, un operativo coordinado por la Policía Militar (PM), la Guardia Municipal (GM) y la Empresa de Ingeniería de Tránsito (CET) será el encargado de llevar los restos del Rey del Fútbol a la última gira por la ciudad que lo acogió. Luego será llevado al Memorial Necrópolis Ecuménico, donde será sepultado en una ceremonia extremadamente reservada para allegados y familiares.

Reacciones

Cristiano Ronaldo, jugador portugués

“El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre... Descansa en paz, rey Pelé”.

Juntos. Cuando Maradona lo invitó a su programa de televisión. Foto: difusión

Neymar Junior, jugador del PSG

“Antes de Pelé, el ‘10′ era solo un número. Yo diría que antes el fútbol era solo un deporte. Pelé convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Se ha ido, pero su magia permanecerá. ¡Es eterno!”.

Ronaldo, exjugador brasileño

“Único. Genial. Técnico. Creativo. Perfecto. Único en su especie. Donde llegó, se quedó. Sin nunca salir de la cima, hoy nos deja. El rey del fútbol. Tu talento es una escuela. Gracias, Pelé. Descansa en paz”.

Rafael Nadal, tenista español

“Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará. No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el rey del fútbol”.

Sabías que...

Intento de sucesor. Edson, hijo de Pelé conocido como Edinho, siguió los pasos de su padre e hizo carrera en el fútbol. Pasó por algunos clubes como portero e incluso ejerció como entrenador. Residente en Brasil y padre de dos hijas, también enfrentó problemas con la justicia, cuando fue acusado de lavado de dinero y asociación con el narcotráfico por, según las autoridades, vinculación con una pandilla, en 2005. Pasó un período en prisión.