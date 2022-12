La historia del gol anulado a Pelé ante el FBC Melgar

El domingo 6 de febrero del año 1966 Arequipa se paralizó con la presencia del “Rey de Fútbol”, Edson Arantes Do Nascimento “Pelé”, llegó con el Santos de Brasil para jugar un partido amistoso con el FBC Melgar del gran Eduardo “Patato” Márquez” y compañía. Ambos descansan en paz.

En una crónica escrita en el 2015 por Rómulo Leanderas se detalla que, en el minuto 25 del partido, el árbitro Samuel Delgado, anuló un gol a Pelé por una falta antes de su potente remate de cabeza.

“No fue foul”, le dijo a La República, el periodista Dante Zegarra López, quien esa tarde tuvo el privilegio de estar detrás del arco melgariano. “Lo vi de cerca, fue en el arco sur. Que me disculpe Armando Palacios, pero cuando Pelé se elevó lo superó limpiamente”.

Zegarra tenía en ese entonces 22 años, trabajaba la página deportiva del diario La Prensa mientras que su padre, Luis Adán Zegarra Calderón, hacía las crónicas deportivas del diario El Pueblo.

Terminado el partido, los hombres de prensa se metieron al camerino del Santos para sacarle opinión a la estrella del fútbol. Poco tiempo pudieron conversar con él porque gente extraña se comenzó a aglomerar muy cerca del futbolista.

“El fotógrafo de La Prensa, Raúl Pastor, alcanzó a tomarnos una foto con Pelé. No recuerdo bien qué dijo, pero fue poco porque empezó a ponerse tenso con tanta gente extraña a su alrededor. Cuando salimos mi padre me abrazó con emoción y me mostró un banderín y una solapera de Santos, no sé si se la regaló Pelé o algún directivo del club”.

En el amistoso internacional, que se jugó al promediar las tres de la tarde, bajo un clima bastante agradable, “Patato” Márquez hizo el primer gol en el minuto 35 del partido .

Leanderás relata que “los hinchas se abrazaban, gritaban, había valido la pena formar las largas colas para conseguir una entrada y ser testigo del acontecimiento del año”.

En el minuto 13 del segundo tiempo Toninho puso el gol dela igualdad para el 1-1. Se jugó ante aproximadamente 15 mil personas en el estadio Melgar, que existe hasta hoy en el barrio de IV Centenario .

El exjugador de Melgar, Ruffo Fernández, también lamentó la partida de Pelé. Él defendía la divisa melgariana junto a Luis Ponce Arroé, Helard Delgado, Alfredo Salinas, Jaime Soto, Armando Palacios; Oscar, Carlos y Eduardo Márquez.

Fernández recordó que, ese partido lo jugó prácticamente de espaldas al arco brasileño porque quería ver jugar a Pelé. “Yo también era atacante por lo que no me crucé mucho con él, me hubiera gustado. Sin embargo, volteaba a cada rato para verlo enfrentar a Armando Palacios en un duelo de defensa y delantero que nadie de los que estuvimos ahí olvidaremos. Disfruté de las maravillas que hacía con la pelota”.

Eddy Salinas, tenía 15 años cuando su padre lo llevó al estadio para ver a “Pelé”. Él es un hincha hasta el tuétano de FBC Melgar. Cuenta que más le llamaba la atención ver jugar a los hermanos Márquez, pero que, obviamente, la atracción de la tarde era la estrella carioca.