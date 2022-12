[EN VIVO] Manchester United vs. Wolves por la Premier League: ¿a qué hora y dónde ver?

Manchester United vs. Wolves EN VIVO se enfrentan este sábado 31 de diciembre por la fecha 18 de la Premier League a partir de las 7.30 a. m. (hora peruana) en el Molineux Stadium. El encuentro será televisado por ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes seguir la transmisión por internet en La República Deportes.

Manchester United vs. Wolves: ficha del partido

Manchester United vs. Wolves Premier League-Fecha 18 ¿Cuándo juegan? Sábado 31 de diciembre ¿A qué hora? 7.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Molineux Stadium ¿Canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Wolves?

Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 9.30 a. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 a. m.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Wolves?

El Manchester United vs. Wolves será transmitido por el canal de ESPN y Star Plus. Ambas señales se encargan de televisar los campeonatos de fútbol de Europa.

¿Cómo ver Manchester United vs. Wolves en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Manchester United vs. Wolves por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Wolves por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.