La vez que Cristiano dijo que no jugaría en Qatar o Dubái “por dignidad”, pero fichó por Al-Nassr

¡Remeció el mercado de pases! Cristiano Ronaldo es nuevo jugador del Al-Nassr de la Liga de Arabia Saudita. El ‘Comandante’ defenderá los colores del club saudí por dos años y medio, y ganará 200 millones de euros con su nuevo club. Sin embargo, en el 2015 el portugués tuvo unas polémicas declaraciones que hoy vuelven a tomar fuerza.

Cuando aún vestía la camiseta del Real Madrid, el delantero luso brindó una entrevista al programa británico “The Jonathan Ross Show” a causa del estreno de su documental ese mismo año.

En la conversación, ‘CR7′ confirmó que le gustaría jugar “seis o siete temporadas más” y que esperaba retirarse al más alto nivel. Este comentario se dio en un contexto en el que grandes cracks se alejaban de las ligas de Europa para llegar a otras competencias: Didier Drogba, Frank Lampard, Andrea Pirlo, David Villa, quienes se mudaron a la MLS; también Xavi, quien dejó el Barcelona para firmar por Al Sadd de Qatar.

Incluso, el luso fue más directo y dijo que le gustaría culminar su carrera “con dignidad” y no jugar en países como “Estados Unidos, Qatar o Dubái”. Aunque realizó una aclaración: “Eso no quiere decir que sea un mal juego en las ligas de USA, Qatar o Dubái, pero no me veo ahí” , precisó el ‘7′.

Cristiano Ronaldo fue presentado en Al Nassr

¿Cuál es el valor de Cristiano Ronaldo en el mercado internacional?

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, Cristiano Ronaldo tiene un valor de 20 millones de euros en el mercado internacional. Es su cotización más baja después de los 18 millones que costaba cuando debutó. Por otro lado, su pico más alto fue en los años 2014, 2015 y 2018, en los que alcanzó la enorme cifra de 120 millones de euros.