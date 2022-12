Gareca revela una de las razones por las que dejó la selección peruana y señala que no se arrepiente

La salida de Ricardo Gareca de la selección peruana tuvo un fuerte impacto en los hinchas nacionales. Si bien el cuadro bicolor perdió la gran chance de jugar su segundo mundial consecutivo en los penales ante Australia, la continuidad del técnico argentino no estaba en duda por parte de los aficionados , ya que el ‘Tigre’ se ganó el cariño del país con sus logros desde el banquillo nacional. Sin embargo, tras algunas semanas de negociaciones, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció su salida y el técnico argentino terminó con su gran etapa de siete años al frente de la Blanquirroja.

Luego de varios meses de especulaciones sobre las razones de su permanencia, Gareca reveló el principal motivo de su marcha y señaló que los desacuerdos con los directivos de la FPF fueron claves.

“No me arrepiento haberme ido de Perú. No tenía puntos en común con el actual presidente (Agustín Lozano). Habían diferencias muy significativas”, indicó el DT en entrevista con Radio Mitre.

Australia venció 5-4 a Perú en la tanda de penales y clasificó a Qatar 2022. Fotos: EFE

Asimismo, Gareca comentó que, desde que dejó Perú, no ha recibido ninguna propuesta para dirigir alguna selección. “No me llamó México ni ningún país”, manifestó.

Finalmente, el ‘Tigre’ reveló que nadie de Boca se acercó a hablar con él y la única comunicación que tuvo fue cuando Riquelme consultó por Zambrano y Cueva. “Boca nunca se comunicó oficialmente conmigo. Solo hablé una vez con Riquelme, cuando recién asumía como vicepresidente de Boca y quiso saber cómo era Zambrano y tenía un interés por Cueva. A quien no le gustaría dirigir a Boca, junto con River son las instituciones más grandes del futbol argentino, es una meta de todos”, indicó.