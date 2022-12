¿Quién fue el futbolista peruano que Pelé llevó a jugar en su mismo club?

Edson Arantes do Nascimento o más conocido como Pelé en el mundo del fútbol, falleció en Brasil, tras su larga lucha contra el cáncer de colón. El balompié no solo le regaló varios premios, sino grandes cosas como su amistad con el jugador peruano luego de enfrentar a la bicolor por su pase a la semifinal del Mundial México 1970. ‘O Rei’ no cortó comunicación con el seleccionado nacional e incluso lo recomendó para compartir el equipo de sus amores: Santos Fútbol Club .

Pese a que Pelé nombró a Teófilo Cubillas como su sucesor, pero el destacado futbolista no tuvo la oportunidad de jugar en la misma escuadra que el brasileño. Do Nascimento quedó fascinado con el juego del mediocampista nacional, que no dudó en recomendarlo a los equipos a los que perteneció. A continuación, te contamos qué deportista peruano participó junto al tres veces campeón Mundial.

¿Quién fue el futbolista peruano que Pelé llevó al Santos?

El peruano que conoció a Pelé cuando eran adolescentes, pero que años después estuvieron frente a frente disputándose el pase en la semifinal de México 70, se trata nada más que Ramón Mifflin. El exfubolista de la bicolor asegura que jugar con la leyenda del balompié fue uno de sus sueños.

Ramón Mifflin junto a Pelé jugaron juntos en el Santos. Foto: Crack peruanos/Facebook

“El día que lo vi jugar con mi misma camiseta, fue increíble. Pelé me llevó a Santos, luego a Cosmos y nunca dejó de brindarme su amistad. Sigue siendo el mejor del mundo porque se adelantó a la época”, expresó Mifflin a El Comercio.

Además, el exintegrante del Sporting Cristal señaló que le propusieron escribir un ejemplar, en el cual contaría sus anécdotas con el crack brasileño. “¿Escribir un libro con mis memorias sobre Edson? Me han dicho alguna vez, pero no ha habido la oportunidad de eso, tendría que buscar un buen editor. Para mí, jugar con él fue tocar el cielo con las manos” , manifestó el peruano al medio local.

Pelé también recomendó a Ramón Mifflin en el Cosmos, Estados Unidos. Foto: GolPerú

¿Qué dijo Ramón Mifflin tras jugar con Pelé?

Ramón Mifflin guarda un profundo agradecimiento con Pelé, ya que por su recomendación los directivos brasileños le propusieron pertenecer al Santos y, desde entonces, compartió inolvidables anécdotas.