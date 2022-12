¿Qué clubes europeos trataron de fichar a Pelé y por qué él los rechazó?

Pelé, el rey del fútbol, falleció en la tarde del jueves 29 de diciembre, en un nosocomio brasileño a causa de un cáncer de colon. Rodeado de sus seres queridos, el jugador recibió el último adiós, y ahora el mundo futbolístico conmemora su legado. Fue un goleador incansable y cuenta con un historial de récords en su carrera. Sin embargo, a pesar de su grandeza, nunca buscó llegar a las ligas europeas e incluso se dio el lujo de rechazar a tres grandes clubes que intentaron ficharlo.

¿Qué clubes intentaron fichar a Pelé?

En el libro “Pelé: porque el fútbol importa”, de Brian Winter, el astro admitió que hubo tres grandes clubes que lo intentaron fichar: Real Madrid, AC Milán y Manchester United.

Real Madrid

El club 14 veces campeón de Europa intentó agregar a Pelé en sus filas. Incluso, se sabe que Santiago Bernabéu, presidente del club en ese entonces, trató de convencerlo hasta tres veces, pero no tuvo éxito, ya que O’Rei se negó en cada oportunidad.

AC Milan

Otro equipo europeo que llamó a Pelé fue el AC Milán de Italia, el cual cuenta con siete Ligas de Campeones; sin embargo, este club tampoco logró convencer al brasileño para que se uniera.

Manchester United

La figura del fútbol mencionó que el Manchester United también fue uno de los elencos que intentó ficharlo, pero también negó a ser parte de él.

¿Por qué Pelé rechazó a estos clubes europeos?

En el mismo libro biográfico de Pelé, él dio las razones por las cuales no aceptó unirse a los grandes clubes europeos y decidió quedarse en el Santos de Brasil durante los mejores años de su carrera.

“Muchos de los mejores equipos de Europa, entre ellos el AC Milan y Real Madrid, me han hecho propuestas a lo largo de años, pero la prensa se volvía loca y nunca pensé jugar seriamente fuera de Brasil. Yo tenía mis razones: en pocas palabras, me encantaba el arroz con frijoles que hacía mi mamá, me sentía cómodo y feliz en mi país. Mi mamá y papá vivían a pocos metros de nuestra casa, la temperatura siempre era de 25 grados y la playa era estupenda”, relató Pelé en libro.