Pelé: ¿por qué nunca jugó en un club europeo y qué tuvo que ver una ley brasileña?

Uno de los más grandes futbolistas de la historia, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como ‘Pelé’, falleció este 29 de diciembre a los 82 años. Aunque su talento en el fútbol era indiscutible, lo cierto es que el jugador brasileño jamás pisó un club europeo. Esto debido a una ley proveniente de su país natal, la cual impidió que ‘O Rei’ jugara en el extranjero.

A continuación, te contamos más detalles sobre esta parte de su carrera futbolística, la cual no brilló por mucho tiempo en las canchas internacionales.

La ley que impedía a Pelé jugar en un club europeo

Uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol de Estados Unidos fue Pelé, quien en 1975 formó parte del club New York Cosmos, hecho que marcó su salida del equipo de toda la vida, el Santos. Sin embargo, casi no logra jugar en el club americano debido a una ley brasileña.

Durante su estadía en el Cosmos, a Pelé se le pagó uno de los salarios más altos respecto a los fichajes de aquella época. Foto: New York Cosmos

En 1961, era tanto el fervor por Edson Arantes do Nacimento que el presidente de Brasil, Janio Cuadro, decretó una ley que lo nombraba como “Tesoro Nacional”. De esta manera, Pelé estaba impedido de jugar en un club que no fuera el Santos, pese a que varios equipos europeos querían su fichaje. Asimismo, debido a esta ley, su entrada al Cosmos estaba en peligro, pues esta todavía no había sido derogada.

El paso de Pelé por el Cosmos

Finalmente en 1975, tras casi cinco años de estar intentando llevar a Pelé a EE. UU., NY Cosmos lo consiguió y lo presentó como su nueva figura. El sueldo que recibió el futbolista brasileño era poco más de 4 millones y medio. Además, con su llegada se marcó el inicio de la etapa dorada del club, pues arribaron otros jugadores reconocidos como Beckenbauer, Cruyff, Chinaglia y Carlos Alberto.

Pelé se unió al Cosmos en 1975 y popularizo el fútbol en Estados Unidos. Foto: New York Cosmos

Pelé tuvo un buen debut, sin embargo, en su primera temporada no le fue tan bien en Nueva York. No fue hasta 1977 que su equipo ganó el título de la NASL, año en el que también se despidió de las canchas de fútbol, con un amistoso entre Cosmos y Santos, donde ‘O Rei’ disputó un tiempo con cada club.