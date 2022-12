El sentido mensaje de la cuenta de Pelé: “Tu ejemplo en la vida se convertirá en un legado”

Triste noticia para el fútbol mundial. Pelé falleció este jueves 29 de diciembre a los 82 años. El exjugador brasileño, quien padecía de cáncer de colon e insuficiencia renal, dejó de existir a pesar de los tratamientos paliativos que intentaban mejorar su salud. Tras el anuncio, a través de la cuenta de Pelé emitió un sentido mensaje donde despiden a la leyenda de los mundiales.

“ La inspiración y el amor marcaron el viaje del rey Pelé , quien falleció pacíficamente hoy. En su viaje, Edson encantó a todos con su brillantez en el deporte, detuvo una guerra, realizó trabajo social alrededor del mundo, y difundió lo que él más creía que era la cura para todos nuestros problemas: el amor. Tu ejemplo en la vida se convertirá en un legado para las generaciones venideras. Amor, amor y amor para siempre”, se lee en la cuenta de Instagram del exseleccionado brasilero.

Cuenta de Instagram de Pele. Foto: captura Pele/Instagram

A pocos minutos de la publicación, la foto cuenta con millones de likes y comentarios de jugadores, equipos, celebridades y publico en general que se despiden del astro brasileño.

El mensaje de Cristiano Ronaldo para Pele

“Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz, Rey Pelé”, indicó el astro portugués.