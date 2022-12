Pelé: ¿por qué no le gustaba su apodo y cuál es su nombre real?

Tras una larga lucha contra el cáncer de colon, Pelé dejó el plano terrenal este 29 de diciembre de 2022, a sus 82 años. En esta nota, recordamos uno de los principales datos curiosos del excampeón mundial y la historia detrás del apodo más famoso del mundo.

Como se le recordará por siempre, entre los aficionados del deporte rey, Pelé fue un exfutbolista brasileño que jugó como delantero y el único que logró ganar tres copas del mundo en 1958, 1962 y 1970.

¿Por qué le dicen Pelé a Edson?

Edson Arantes do Nascimento (en honor al inventor Thomas Alva Edison) fue el verdadero nombre de Pelé, quien nació un 23 de octubre de 1940 en una ciudad llamada Tres Corazones, en Mina Gerais, Brasil.

A pesar de que existen confusiones entre el apodo de Edson y su nombre original, la verdad es que en una entrevista el astro del fútbol mencionó que no le gustaba que le digan PELÉ.

“(Maradona) siempre me llamó así (Pelé) y muchas personas lo hacen, pero mi nombre es Edson. No me gustaba Pelé porque yo era un fan de Thomas Edison y me parecía agradable”, indicó Edson en entrevista para el medio Rae.

Pelé luchaba desde el 2021 contra un cáncer de colon. Foto: New York Cosmos

Según uno de los familiares del astro del fútbol, cuando Edson Arantes era pequeño, jugaba como portero para darle ventaja al rival, ya que era muy bueno para su corta edad. Cuando paraba la pelota, en su entorno le encontraban similitud con Bilé, un portero con el que había jugado su padre. Así el apodo de Bilé no tardó en degenerar a Pelé.

¿Cómo fue el último gol de Pelé?

Su partido de despedida lo jugó cuando era parte del New York Cosmos y lo disputó contra el equipo que lo vio nacer: Santos. Solo jugó 45 minutos en cada uno de los clubes, su último tanto lo anotó con el equipo estadounidense. Así fue su última performance en el campo.