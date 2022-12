Luis Urruti quiere vestir la Bicolor

La incertidumbre del hincha crema sobre el futuro de Luis Urruti fue resuelta. Y es que en una emotiva ceremonia realizada en la sede central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en Breña, el futbolista uruguayo obtuvo el título de la nacionalidad peruana.

Universitario, a través de sus redes sociales, celebró la nacionalización del atacante, quien no ocupará plaza de extranjero en la próxima Liga 1 2023, y confirmó su renovación de contrato por un año más.

“‘Tito’ Urruti ya es peruano. Su garra estará todo el 2023. ¡Y dale, ‘Tito’!”, así se pronunció el cuadro crema, que, además, confirmó la extensión del contrato del futbolista ya como peruano de cara a la siguiente temporada.

El nacido en Conchillas, Uruguay, llegó a Universitario a inicios del 2020 y, en poco tiempo, se ganó el cariño del hincha gracias a sus buenas actuaciones. En total, en las tres temporadas que tiene en la ‘U’, Luis suma 60 partidos, entre el torneo local y competiciones internacionales, y ha anotado en 11 ocasiones. El diestro futbolista puede jugar de extremo y mediapunta. Tras convertirse en un peruano más, señaló sentirse contento de renovar una temporada más con el cuadro crema.

Urruti llegó a las filas de Universitario en 2019. Foto: difusión

“Agradecido de ser peruano. Me acuerdo cuando llegué en el 2019 a Universitario de Deportes, todos me hicieron sentir como uno más. Estoy agradecido con toda la gente peruana y con el club que me abrió las puertas de este hermoso país. Espero en un futuro poder representar a la selección de Perú”, dijo ‘Tito’ tras convertirse en un nuevo peruano.

Cabe indicar que las contrataciones en la ‘U’ no han terminado, así lo confirmó el gerente deportivo crema, Manuel Barreto. “No puedo decir que el plantel está cerrado. Mientras el libro de pases esté abierto, no puedo decir que no podría sumarse alguien más”.

Sabías que...

Amistoso. La ‘U’ jugaría un partido amistoso internacional la semana posterior a la Noche Crema, señaló Manuel Barreto.

De malas. Aldo Corzo estará fuera un mes y medio por una fractura del maxilar superior.