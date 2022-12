¿Qué le dijo Mbappé a Messi después de la final del Mundial? Esto reveló el francés

El Mundial terminó hace unos días atrás y las emociones sobre lo que dicen sus protagonistas continúan haciéndose presentes. Argentina venció a Francia en la tanda de penales y sumó su tercera Copa del Mundo en toda la historia de la mano de Lionel Messi, a quien Kylian Mbappé le dirigió unas palabras tras la obtención del trofeo que le había sido esquivo durante varios mundiales.

En ese sentido, el futbolista de 24 años habló por primera vez sobre lo que le dijo al capitán argentino y compañero de equipo en el PSG. Conoce a continuación qué fue lo que reveló.

Mbappé revela lo que le dijo a Messi tras ganar el Mundial

Kyliam Mbappé se ha ganado el cariño y respeto de muchos allegados al fútbol en todo el mundo, no solo por su grandioso perfil como jugador, sino también por las muestras de profesionalismo que ofrece durante los entrenamientos y con sus compañeros. Tras perder la final de Qatar con Francia, esto fue lo que le dijo a Messi.

“Felicité a Messi al final del partido. Era la búsqueda de su vida para él, y para mí también, pero perdí. Esperaremos el regreso de Leo para nuevas victorias y goles” , reveló el delantero, quien también fue campeón de mundo en Rusia 2018.

¿Qué le dijo Mbappé al ‘Dibu’ Martínez tras burlarse de él?

Kyliam Mbappé mostró una postura muy sólida y comentó que no le afecta en nada lo que el ‘Dibu’ estuvo comentando durante sus celebraciones tras ganar el Mundial. “¿Las celebraciones de Martínez? No son mi problema. No gasto mi energía en cosas sin importancia. Lo más importante es dar lo mejor de mí para mi club”, respondió el jugador de 24 años frente a la prensa tras el último encuentro del PSG.