[ESPN EN VIVO] ¿Cuándo juegan Real Valladolid vs. Real Madrid por la reanudación de LaLiga?

Real Valladolid vs. Real Madrid EN VIVO se enfrentan este viernes 30 de diciembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 15 de LaLiga Santander 2022-23. El duelo se llevará a cabo en el estadio José Zorrilla y contará con transmisión de ESPN y Star Plus (streaming). Si no quieres perderte este y otros partidos del fútbol español, ingresa a la web de La República Deportes y sigue la cobertura ONLINE con las alineaciones confirmadas, videos de goles y resumen con el resultado final.

Real Valladolid vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Real Valladolid vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Viernes 30 de diciembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio José Zorrilla ¿En qué canal? ESPN

Luego de más de un mes de ‘vacaciones’ a causa del Mundial Qatar 2022, el campeón español vuelve al ruedo. Segundo en la tabla de posiciones con 35 puntos, a dos de su archirrival FC Barcelona, el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti buscará retomar la punta en su visita al recién ascendido conjunto pucelano.

La gran novedad en el Real Madrid será el regreso de Karim Benzema, delantero que se quedó sin jugar en la Copa del Mundo a causa de una lesión. Pese a ser visitantes, los merengues son ampliamente favoritos para imponerse al Real Valladolid, contra el cual no pierden desde hace trece partidos.

¿A qué hora juegan Real Valladolid vs. Real Madrid?

México (centro): 2.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Real Valladolid vs. Real Madrid?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: ESPN+

España: DAZN, LaLiga TV (Bar).

¿Dónde ver Real Valladolid vs. Real Madrid vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

Real Valladolid vs. Real Madrid: pronóstico