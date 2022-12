Pelé: el día que el ‘Cholo’ Sotil hizo enojar a ‘O Rei’ con una atrevida pregunta

El rey del fútbol ha fallecido. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, murió a los 82 años, y miles de futbolistas y fanáticos de este deporte lamentan su muerte y recuerdan sus mejores momentos. En Perú, el jugador brasileño tuvo varios amigos, como el jugador y DT Waldir Pereira ‘Didi’, y el futbolista de Cristal Ramón Mifflin. Sin embargo, ‘O Rei’ también tuvo un encuentro con el ‘Cholo’ Sotil, aunque este no fue tan amistoso. Al jugador peruano se le ocurrió hacerle una pregunta que Pelé encontró impertinente.

¿Qué le preguntó el ‘Cholo’ Sotil a Pelé y cómo reaccionó ‘O rei’?

El suceso ocurrió antes de la Copa del mundo de México 1970, que terminó siendo ganada por Brasil. Como contó Hugo Sotil en el programa “La fe de Cuto”, el jugador peruano coincidió en una conferencia de prensa con el astro brasilero.

“Entra Edson Arantes con su abrigo de visón, se sienta a mi lado. Yo tengo una foto antes del mundial con él”, comenta el ‘Cholo’ Sotil. “Pocho Rospigliosi fue quien me llevó para hacer la entrevista y me dijo que le haga una pregunta. ‘¿Qué le voy a preguntar yo?’, le dije”, explica el jugador peruano.

Pele ganó la copa del Mundo en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Foto: AFP

Es entonces que el periodista Pocho Rospigliosi anima a Sotil a hablarle a Pelé e incluso le sugiere la pregunta que debía hacerle.

“A Pelé lo estaban cuestionando, un entrenador Saldaña que no lo quería y decía que estaba viejo y lesionado. Pocho me dice que le pregunte a Pelé que cuando se retira. Le dije: ‘Edson, hasta cuando piensas jugar’ y él me dice: ‘¡¿Tú también me estás retirando del fútbol?!’ ”, revela Sotil.

Pelé y su ‘sucesor’ peruano

Perú también fue a México 70, y si bien no ganó, sus jugadores marcaron una impresión en diversos astros del fútbol. Uno de los más resaltantes fue Teófilo Cubillas, pues fue uno de los mejores futbolistas del mundo en esa década. Tanto que el mismo Pelé lo nombró como su sucesor.

“No se preocupen, ya tengo un sucesor y es Teófilo Cubillas (…). Tiene todo lo que hay que tener para ser el mejor de nuestro fútbol”, decía en aquel tiempo ‘O Rei’.