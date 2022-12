Luis Urruti sueña con la selección peruana tras nacionalizarse y renovar con la ‘U’

¡Buenas noticias para los hinchas cremas! Luis Urruti no solo se recibió como peruano este miércoles 28 de diciembre en la Superintendencia Nacional de Migraciones, sino que extendió su vínculo con Universitario de Deportes por una temporada más al no ocupar plaza de extranjero. Pero eso no es todo, pues el futbolista de 30 años señaló que le gustaría representar a la selección peruana en un futuro no muy lejano .

Como se recuerda, ‘Tito’ llegó a la ‘U’ hace dos temporadas y desde entonces jugó un total de 60 partidos entre Liga 1 y competiciones internacionales. Durante todo este tramo llegó a celebrar en 11 oportunidades e incluso fue fundamental para que los merengues lleguen a la final ante Sporting Cristal en el 2020.

“Agradecido de ser peruano. Me acuerdo cuando llegué a Universitario de Deportes, todos me hicieron sentir como uno más. Estoy agradecido con toda la gente peruana y con el club que me abrió las puertas de este hermoso país. Espero en un futuro poder representar a la selección de Perú”, expresó el extremo tras obtener su nacionalidad.

Luis Urruti piensa en la selección peruana

Luego de la ceremonia de nacionalización, Luis Urruti se mostró emocionado por la oportunidad que existe de representar a la selección peruana. Eso sí, resaltó que su objetivo a corto plazo es conseguir un título con la ‘U’ y no lesionarse.

“No solo es un paso con respecto a clubes, sino en cuanto a selección. Ojalá se me dé para lograr buenas cosas. Eso dependerá del técnico, porque el jugador de fútbol sabe que si anda bien, se le abren muchas puertas. A corto plazo mi sueño es darle un título a la ‘U’, no lesionarme y lo otro ya viene de la mano con eso”, dijo para “Fútbol como cancha”.