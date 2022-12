¿Por qué el Bayern Múnich cambió su escudo por la esvástica nazi de Adolf Hitler?

El Bayern Múnich es uno de los equipos más grandes del mundo. Surgido el 27 de febrero de 1900, el conjunto bávaro ha cosechado distintos títulos en su gloriosa historia, de los cuales ostenta 32 Bundesliga, 20 Copa de Alemania, 10 Supercopa Alemana, seis Champions League, dos Supercopa de Europa, dos Mundiales de Clubes y más.

Sin embargo, los de Baviera también han pasado por momentos oscuros en su larga historia, ya que, durante la época del Nazismo en Alemania, se vieron afectados por el Tercer Reich de Adolf Hitler y esto se vio reflejado en su escudo. A pesar de que el Bayern ha utilizado distintas insignias a lo largo de su historia, pocos saben que llegó a tener la esvástica nazi. Esto se reveló con una investigación que hizo el club acerca de esa época.

Escudos del Bayern Munich a lo largo de su historia. Foto: difusión

Bayern Munich y la vez que cambió su escudo por la esvástica nazi

Tras su fundación, el equipo bávaro fue creciendo y en 1932 ganó su primera copa de la Liga alemana. Ese triunfo lo hizo con el judío Kurt Landauer en la presidencia del club, quien asumió el cargo en 1919. Asimismo, el DT Rachid Kohn también tenía origen judío.

Kurt Landauer, expresidente del Bayern Múnich. Foto: AFP

Para 1933, con la asunción del Führer al poder, los directivos del Bayern empezaron a renunciar y, después de un mes de que dejaran sus cargos, el club también expulsó a sus socios judíos.

En 1935, con la presidencia de Richard Amesmeier, el equipo se afilió al llamado “párrafo ario”, que excluía a personas no arias de derechos de residencia y no podía formar parte de partidos, organizaciones, etc. Para congraciarse con la dictadura fascista, en 1940, los clubes de Alemania excluyeron a sus miembros de origen judío e incorporaron símbolos nazis.

Escudo nazi del Bayern Munich. Foto: Clarín

En noviembre de 1938, Landauer, expresidente del equipo, fue llevado al campo de concentración de Dachau en la “Noche de los cristales rotos”, aunque logró salir de ahí debido a su experiencia como combatiente en la Primera Guerra Mundial. Luego, para cuando el exdirectivo bávaro fue exiliado en Ginebra, el Bayern Munich ya lucía la polémica esvástica en el escudo.

PUEDES VER: Al Fateh rompe su silencio sobre Christian Cueva y envía un duro mensaje a Alianza Lima

A pesar de utilizar aquel símbolo, el Bayern era visto como un “club de judíos” para el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, sin importar la poca cantidad de socios de ese origen. En 1939 pierde la categoría y, en 1943, Josef Saute, un simpatizante nazi, asume la presidencia.

Certificado de "ascendencia aria" utilizado por los jugadores del Bayern Munich durante el período nazi. Foto: AFP

Sin embargo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída de Adolf Hitler, en 1947 regresa Landauer a Alemania y a la presidencia del equipo, en el que se mantuvo hasta 1951. De esa forma, el directivo se convirtió en el presidente con más años en función en el club.