Lionel Messi se volvió tendencia por su respuesta a un emprendedor de sandalias

Lionel Messi logró consagrarse campeón del mundo con la selección argentina tras imponerse sobre Francia en la gran final del Mundial Qatar 2022. Tras ello, para muchos aficionados se acabó la discusión de que si la ‘Pulga’ es o no el mejor futbolista de todos los tiempos, incluso por encima de Diego Armando Maradona y la leyenda brasileña Pelé. Es por eso que un emprendedor decidió fabricar unas sandalias personalizadas para el astro argentino.

El jugador del PSG recibió el regalo de parte de un emprendedor argentino, quien decidió expresarle todo su cariño y agradecimiento a través de unas sandalias. Este presente le fascinó tanto al ‘10′ de la Albiceleste que usó su Instagram para agradecerle por el obsequio y le pidió las mismas prendas para toda su familia.

“¿Hola, Luciano, todo bien? Soy Leo, quería agradecerte por las ojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y la rosa del París para mi mujer. Las tallas son 33, 29, 26 y para Antonela, 35. Y a mí las que me quedaron bien son las 42/43. Recién veo los mensajes que me habías mandado”, señaló el jugador.

Lionel Messi y su creativa sandalia. Foto: SportsCenter/Twitter

