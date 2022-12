Kylian Mbappé se confiesa y revela que no podrá superar la derrota de la final del Mundial

Jugar la final de un Mundial no es algo fácil para cualquier futbolista, pero disputar dos ya podría ser considerado un hecho destacado. Tanto Lionel Messi como Kylian Mbappé no solo tienen eso en común, ya que ellos han participado en dos definiciones de la FIFA, sino también los resultados: ambos ganaron una y perdieron otra. La gran diferencia es que el francés perdió ante el argentino en uno de los mejores partidos de los campeonatos mundiales, algo que, según el mismo ‘Kiki’, no podrá superar en su vida.

“Personalmente, nunca lo digeriré (perder la final de Qatar 2022). Mi club no es responsable de este fracaso en la selección, trato de volver con la energía más positiva posible. Traté de darle un impulso a mi equipo para regresar con una victoria y continuar nuestra temporada en la que estamos invictos. Fue un paréntesis mundialista, el club no tiene nada que ver”, comentó en conferencia de prensa tras la victoria del Paris Saint-Germain ante Estrasburgo.

El delantero de 24 años anotó tres goles en la final ante Argentina y fue el jugador clave de la escuadra gala para forzar la definición hasta la tanda de penales.

Kyllian Mbappé quedó muy golpeado luego de perder la final ante Argentina. Era su chance de salir bicampeón del mundo. Foto: AFP

El exjugador del Mónaco también indicó que, a pesar de la rivalidad en el terreno de juego con Messi, tuvo unas sentidas palabras con su compañero en el PSG. “Hablé con Messi después del último partido, lo felicité. Era el trofeo que buscó durante toda su vida”, manifestó.