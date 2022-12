Eriksen envía contundente mensaje sobre ‘CR7′: “La gente olvidará cómo era tenerlo aquí”

Manchester United logró una contundente victoria por 3-0 ante Nottingham Forest el último martes 27 de diciembre por la Premier League y uno de los jugadores que habló tras el encuentro fue Christian Eriksen. El danés, ante la prensa, tuvo palabras sobre Cristiano Ronaldo, quien rescindió contrato con el club luego que saliera a la luz una entrevista en la que criticaba al club y al DT de los diablos rojos, Erik Ten Hag. El volante, quien fue titular, aseguró que la vida continúa pese a la partida de ‘CR7′.

Asimismo, el mediocampista admitió estar “triste” por la ausencia del portugués en el Manchester United. Sin embargo, mandó un contundente mensaje.

“El fútbol continúa, en el próximo partido, la gente olvidará cómo era tenerle aquí, ya es otro enfoque, porque él no está aquí”, señaló Eriksen.

Cristiano Ronaldo se encuentra sin equipo tras ser separado del Manchester United. Foto: EFE

No obstante, el futbolista dejó en claro que tener como compañero a alguien como Cristiano Ronaldo es especial y tuvo elogios para el cinco veces ganador del Balón de oro.

“Su legado y su nombre en cualquier club es especial y, para mí, tener la suerte de jugar con él en mi carrera fue muy lindo”, agregó.

Actualmente, Cristiano Ronaldo es agente libre y no tiene club. Según el diario The Sun, Real Madrid estaría pensando en lanzarle una oferta al portugués, pero con ciertas condiciones. Entre ellas estaría el recibir un menor salario al que percibía en el Manchester United, no tendría garantizada la titularidad y, de acuerdo a rendimiento, se evaluaría una posible renovación.