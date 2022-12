EN VIVO Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks HOY: hora y canal del duelo por la NBA

VER AQUÍ Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 28 de diciembre, por la Conferencia Este de la NBA 2022-23. El partido se disputará en el estadio United Center, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República.

Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks: ficha del partido

Partido Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks Fecha Hoy, miércoles 28 de diciembre Hora 8.00 p. m. (Perú) Canal Star Plus Estadio United Center

Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks: fecha y hora

El partido entre Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks por la Conferencia Este 2022-23 está pactado para este miércoles 28 de diciembre a las 8.00 p. m. (hora peruana).

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks?

La transmisión del Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus para toda Latinoamérica. También podrás seguirlo en NBA League Pass.

¿Cómo ver Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks?

La sede de este juego será el United Center, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Chicago, con capacidad para albergar a más de 23.000 espectadores.