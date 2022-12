Sudáfrica: equipo de fútbol se tira al piso para conceder el gol del honor al rival

Insólito. En un torneo de Sudáfrica, llamado Phillys Games, se dio un gol de la manera menos pensada que un hincha de fútbol puede imaginar. El duelo era protagonizado por las escuadras del Isithembiso FC y el Phanda.

Faltaban pocos minutos para el final del cotejo. Era un 3-0 contundente, hasta que el cuadro local decidió echarse al piso para regarle el gol del honor a la visita. El video de esta jugada se hizo viral. Fuente: Twitter SuperSport Football.

A game of dominoes: an exhibition by Isithembiso at the #PhillysGames



Unmatched and a flavour of football like no other 🤣🤣😴 pic.twitter.com/qXepts3WWn