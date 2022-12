¿Peleados? DT del PSG contó cómo está la relación Messi-Mbappé tras la final de Qatar

Han pasado varios días desde la final de Qatar 2022 en el cual Lionel Messi y Kylian Mbappé se vieron la caras en el Argentina vs. Francia, partido que muchos hinchas franceses piden que se repita. La ‘Pulga’ logró alzar la Copa del Mundo, mientras que ‘Kiki’ quedó como subcampeón. Ambos jugadores se volverán a reencontrar en el PSG tras su enfrentamiento en la cita mundialista. Muchos se preguntan cómo está la relación entre ambos y el DT del cuadro parisino, Christophe Galtier, habló al respecto.

El estratega dio detalles en rueda de prensa este martes 27 de diciembre y también señaló que el rosarino se reincorporará al club luego de las fiestas de año nuevo (2 o 3 de enero).

“Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa”, respondió Galtier ante los periodistas sobre la relación de sus dos pupilos.

Lionel Messi y Kylian Mbappé se enfrentaron en la final del Mundial Qatar 2022. Foto: composición GLR/AFP/EFE

Asimismo, el entrenador del Paris Saint-Germain destacó la actitud que tuvo Mbappé por regresar con anticipación a los entrenamientos con miras al reinicio del campeonato francés.

“Su actuación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente”, mencionó.