Christian Cueva: ¿llegaría a Alianza con el contrato que tiene y sueldo que gana en Arabia?

Christian Cueva se ha convertido en la gran obsesión de Alianza Lima. En La Victoria saben que, para conseguir el tricampeonato y realizar una buena campaña en la Copa Libertadores, necesitan a los mejores jugadores. Es por ello que desde la directiva blanquiazul apuntaron al ‘10′ de la selección peruana para que comande el ataque íntimo al menos por seis meses. No obstante, existe un gran problema que podría complicar el arribo de ‘Aladino’ al Equipo del Pueblo. ¿De qué se trata? El contrato con Al-Fateh .

El futbolista de 31 años aún pertenece al equipo saudí e incluso acaba de participar en dos encuentros en los últimos dos días. Primero, jugó nueve minutos en el triunfo de su equipo por 4-1 ante Al-Shabab por la décima jornada de la Liga Profesional de Arabia Saudita y este martes 27 de diciembre vio acción en la reserva, en la que brindó una asistencia para Alex Valera.

¿Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Al Fateh?

Acá es donde se presenta el primer y gran problema tanto para Christian Cueva como para Alianza Lima. El habilidoso volante de la selección peruana, que arribó al continente asiático en febrero del 2021, renovó con el Al-Fateh hasta el 30 de junio de 2025.

Debido al problema contractual que persiste entre ambos, su llegada a Alianza Lima se complica porque los aliancistas lo quieren tan solo seis meses, por lo que salta la gran pregunta: ¿Al-Fateh dejará libre a un valioso integrante? De momento, la opción de retornar al Perú suena más lejana de lo que parece pese a las declaraciones desde el lado del conjunto íntimo.

'Aladino' juega en el equipo árabe desde 2020. Foto: Al Fateh

¿Christian Cueva puede llegar a Alianza Lima?

Pese a todo lo expuesto líneas arriba, en Alianza Lima no se dan por vencido. Ahora último, el gerente deportivo del cuadro victoriano, José Bellina, aseguró que todo depende del acuerdo al que puedan llegar Christian Cueva y Al-Fateh.

“ Él tiene contrato con su club allá, se estaba viendo la manera de si finalmente el club cede a que Christian pueda venir, es la única forma. Estamos en eso, vamos a ver si se puede y si no, ellos tienen la última palabra ”, refirió para Ovación.

Pero ello no es todo, pues Bellina fue más allá y confirmó que las negociaciones con ‘Aladino’ están muy avanzadas, ya que ambos cuentan con la predisposición para cruzar caminos. “Hemos hablado con él ya de aspectos contractuales, pero ahorita lo más importante es la situación que Christian tiene con su club”, finalizó.

Christian Cueva llegó a Al Fateh procedente del Yeni Malatyaspor. Foto: Composición LR/Al Fateh/Alianza Lima

Al-Fateh rompe su silencio

A pesar de lo declarado por el directivo blanquiazul, desde el continente asiático decidieron enviar un contundente mensaje que podría finalizar todas las esperanzas de los hinchas aliancistas de ver nuevamente a Christian Cueva vestido de blanquiazul.

En diálogo con SSC Sports, el director ejecutivo de Al-Fateh,Hassan Al Jabr, reveló no solo que no hubo ningún acercamiento por parte de Alianza Lima, sino que el propio futbolista no les ha hablado para salir del conjunto. “ Cueva es una parte esencial del equipo. El club no recibió ninguna oferta para solicitar sus servicios y el jugador no pidió irse ”, manifestó.

¿Cuánto gana Christian Cueva en Al Fateh?

Finalmente, está el tema salarial del volante peruano. De acuerdo al último reporte del portal especialista en sueldos del fútbol internacional, Salary Sport, Christian Cueva tendría un ingreso anual de un millón de euros, específicamente €1 085 760, cifra que al cambio de hoy al dólar americano da un monto de US$1 108 398. ¿Podrá Alianza Lima igualar este monto?

Por todo lo expuesto anteriormente, es muy difícil que ‘Aladino’ retorne al Perú para vestir la camiseta de Alianza Lima. Uno por el contrato que tiene, seguido por el sueldo que ostenta y tercero por las declaraciones del directivo del club saudí que señaló que no tienen pensado en desprenderse de uno de sus mejores futbolistas.