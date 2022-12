Al Fateh rompe su silencio sobre Christian Cueva y envía un duro mensaje a Alianza Lima

En las últimas semanas, ha venido sonando muy fuerte el nombre de Christian Cueva en Alianza Lima, pese a que aún tiene contrato con su actual equipo, Al Fateh. Para esto, distintos periodistas afirmaron que el propio ‘Aladino’ habría solicitado a la institución árabe marcharse como cedido al conjunto blanquiazul por seis meses y así poder disputar la Copa Libertadores y parte de la Liga 1 2023. Sin embargo, desde el propio país del Medio Oriente, salieron a desmentir este tema.

Hassan Al Jabr, director ejecutivo de Al Fateh, reveló que no hubo un acercamiento por parte de Alianza y que Cueva no solicitó irse. “Cueva es una parte esencial del equipo. El club no recibió ninguna oferta para solicitar sus servicios y el jugador no pidió irse”, inició en diálogo con SSC Sports.

Además, afirmó que el club “no ha abierto el expediente de traspaso de invierno”. De esta manera, la novela entre el ‘10′ peruano y los victorianos llega a su final.

Bellina sobre la llegada de Cueva

El último lunes 26 de diciembre, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, dio detalles del estado de las negociaciones con Christian Cueva y reveló qué es lo que falta para que se concrete el préstamo del jugador.

“Él tiene contrato con su club allá, se estaba viendo la manera que si finalmente el club cede a que Christian pueda venir, es la única forma. Estamos en eso, vamos a ver si se puede, y si no, ellos tienen la última palabra”, sostuvo en declaraciones para Ovación.