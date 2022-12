Roberto Martínez y el duro conflicto con Markarián: “No lo dejé entrar al velorio de mi mamá”

Si bien en los últimos años el nombre de Roberto Martínez estuvo vinculado al mundo de la farándula, el exjugador tuvo un exitoso paso por el fútbol peruano con la camiseta de Universitario de Deportes. Con el conjunto merengue logró levantar cuatro títulos nacionales y una de sus etapas más recordadas fue bajo las órdenes del entrenador Sergio Markarián; sin embargo, la relación entre ambos personajes no fue la mejor.

El primer conflicto se registró previo al partido contra Unión Minas en Cerro de Pasco. El volante fue amonestado en la fecha anterior y tenía que cumplir una suspensión; no obstante, el estratega lo culpó de buscar la suspensión y le dijo que debía acompañar al plantel. El mediocampista se negó debido al complicado estado de salud que afrontaba su madre.

Tras lo acontecido, el exfutbolista recordó que se encontraba en Huánuco cuando se enteró del fallecimiento de su progenitora. Su esposa le informó que la salud de su madre se complicó y le mandó una avioneta.

Roberto Martínez fue uno de los referentes de Universitario en los años 90'. Foto: difusión.

“En la avioneta nos vinimos el ‘Puma’, el doctor Alva, Miguel Silva y yo. Llego y la veo a Gisela (su entonces esposa) y a su hermana vestida de negro; ahí me di cuenta (que su madre había fallecido)”, manifestó en el programa “La fe de Cuto”.

Luego del deceso, Martínez comentó que se encontraba molesto con el ‘Mago’ y con los dirigentes porque desconfiaron de él. Por esta razón, no los dejó ingresar al funeral.