Muchos entrenadores, salvo contadas excepciones, han tenido un largo recorrido para llegar a lo más alto del fútbol internacional . Por ejemplo, Sebastián Beccacece, quien hoy ya tiene experiencia en grandes como Independiente, Racing Club, Defensa y Justicia y la Universidad de Chile, atravesó miles de kilómetros a lo largo de Sudamérica para llegar a Perú y adquirir su primera experiencia en el deporte rey. En el 2003, con solo 22 años, el hoy estratega se incorporó al comando técnico de Jorge Sampaoli en Sport Boys con el objetivo de hacerse un nombre en el mundo deportivo; aunque para lograrlo tuvo que sufrir dificultades de todo tipo.

“Después de viajar tres días en un mismo micro, sin poder bañarme y con dos bolsos llenos de cosas, lo tuve que esperar 40 minutos (a Jorge Sampaoli). Encima llevaba de todo porque no sabía con qué me iba a encontrar. Jorge me había dicho: ‘ Vamos a ver dónde te puedes quedar, si con un jugador… ’. La verdad es que, si lo pensaba, no iba”, manifestó en una entrevista con el Diario Olé en enero de este año.

Asimismo, la vida en nuestro país no fue nada sencilla para Beccacece. “Allá tenía que ir a un ciber todas las noches. Estaba dos horas viajando ida y vuelta para ir al lugar de entrenamiento. A las 10.00 p. m. me conectaba, a las 11.00 p. m. ponía: ‘Pon a Francella’, que lo daban en un canal peruano, y mi vida era eso”, recordó.

Finalmente, indicó que rechazó una propuesta para trabajar con Marcelo Bielsa por lealtad hacia el ‘Hombrecito’. “Fue en 2007, cuando con Jorge (Sampaoli) nos echaron del Sporting Cristal. Marcelo me llamó para formar parte de un nuevo cuerpo técnico, y le dije que ‘no’ porque me pareció que era lo correcto”, comentó.