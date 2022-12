Martin Liberman disparó con todo contra Sergio Agüero: “Tiene carta libre para ‘matar’”

Desde que la selección argentina se consagró en Qatar con el campeonato del mundo, Martín Liberman ha sido señalado por sus agrios comentarios en contra de Lionel Messi, Scaloni y algunos futbolistas de la Albiceleste, como por Ángel Di María, por ejemplo. En ese sentido, el exjugador Sergio Agüero usó sus redes sociales para compartir un video en el que se muestra al popular ‘Colorado’ despotricando contra los mencionados en líneas más arriba . Como era de esperarse, el comunicador no se quedó callado.

A través de su canal de Youtube, Liberman se mostró sorprendido por como una plataforma como Star Plus mantiene en sus filas al ‘Kun’ Agüero. “ Lo que me pareció de mal gusto es que la empresa Star Plus permita que un empleado como Agüero, por más trascendente e importante que sea, retwittee cosas en contra mía y la plataforma no haya hecho nada ”, empezó diciendo.

Pero eso no fue todo, pues el comunicador argentino fue más allá y aseguró que el exjugador del Manchester City “tiene carta libre para matar y está bien, Star Plus sabrá por qué lo hace”. Eso sí, resaltó que no tiene en nada en contra del amigo de Lionel Messi.

Agüero comparte video de Liberman

El tweet en cuestión al que se refiere el periodista argentino es uno que compartió Sergio el pasado 19 de diciembre, en el que aparece el ‘Colorado’ criticando de manera enérgica a Lionel Messi y la selección argentina. “Muy buen video”, puso el ‘Kun’.