Cody Gakpo es nuevo jugador del Liverpool tras pagar casi 50 millones de euros al PSV

Golpe en el mercado de fichajes. Cuando todo hacía indicar que Cody Gakpo se iba a convertir en el nuevo futbolista del Manchester United, Liverpool FC aceleró las transacciones y se hizo con la joya de Países Bajos, quien brilló en el Mundial Qatar 2022. El traspaso fue confirmado por PSV Eindhoven a través de las redes sociales. De esta manera, el extremo de 23 años se convierte en el primer jugador en cambiar de equipo luego de participar en esta Copa del Mundo.

El club neerlandés que tuvo entre sus filas al peruano Jefferson Farfán señaló que Gakpo partirá de “forma inminente hacia Inglaterra, donde se someterá a las formalidades necesarias antes de que se complete el traspaso”. Si bien no se han oficializado los montos, el director general del PSV, Marcel Brands, confirmó que se trata de una transacción histórica para ellos.

Pero eso no es todo, ya que el especialista en fichajes europeos Fabrizio Romano aseguró en su cuenta de Twitter que el Liverpool FC pagó un total de 37 millones de euros y 13 millones en complementos.

PSV director Marcel Brands: “We are not going to male any announcements about the transfer fee for Cody Gakpo deal but it’s a record transfer for PSV” 🚨🔴🇳🇱 #LFC



Expectation for Liverpool to pay £37m guaranteed fee plus £13m in add-ons.



Done, signed, sealed. pic.twitter.com/2Oeq6pcupD