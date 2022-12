Partidos de hoy, lunes 26 de diciembre, EN VIVO: programación y canales de TV

Sigue todos los partidos de hoy, lunes 26 de diciembre de 2022, del fútbol de México (Copa Sky 2022), Inglaterra (Premier League) y España (Serie B) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, TUDN o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El primer partido de este día será el que disputen Tottenham vs. Brentford como parte del Boxing Day, fecha de la Premier League. Este encuentro iniciará a las 7.30 a. m. (hora peruana) en el Gtech Community Stadium.

Asimismo, Liverpool vs. Aston Villa será otro de los platos fuertes de esta jornada de inicio de semana. El cotejo se jugará a las 12.30 p. m. en el Villa Park, pero no podrá contar con la presencia del portero campeón del mundo ‘Dibu’ Martínez.

Boxing Day en la Premier League: partidos de este lunes 26 de diciembre 09:32 ¡Empate en el Gtech Community Stadium! Con goles de Harry Kane y Hojbjerg, Tottenham igualó 2-2 con el Brentford en el reinicio de la Premier League. 08:34 Brentford vs. Tottenham: minuto a minuto

Partidos de hoy, Premier League

Partidos de hoy, Copa MX

Toluca vs. Necaxa

Hora: 10.00 p. m.

Canal: TUDN

Partidos de hoy, Serie B