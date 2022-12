Aldair Rodríguez es captado de compras en mercado de VES y aficionados lo felicitan: “Tremenda humildad”

El futbolista de Alianza Lima Aldair Rodríguez volvió a ganarse los elogios de hinchas blanquiazules, pero esta vez ya no por su actuación en el campo de juego. Un video de TikTok mostró al deportista en un mercado de Villa El Salvador haciendo compras por Navidad como cualquier otra persona. Ante ello, no se hizo esperar la sorpresa de cientos de usuarios que vieron el video en dicha aplicación, debido a que no es usual ver a un futbolista profesional, de uno de los equipos más importantes del país, en un contexto sencillo y sin lujos como un mercado popular. Los comentarios elogiaban la “humildad” de Rodríguez.

“Estoy comprando, pues, mano, respeta”, “Anda en los mercados, normal, tremenda humildad”, “Eso se llama economizar”, “Bien sencillo”, “La humildad es lo primero”, fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios en el video que ya cuenta con más de 124.000 reproducciones desde su publicación en la red social.

En el metraje, publicado por la cuenta Jhonny Cunza 15 en TikTok, se puede ver al delantero nacional comprando diferentes productos a un comerciante del popular mercado. A partir de las imágenes, todo indica que se estaba llevando una gran cantidad de canastas navideñas.

Como se recuerda, Aldair Rodríguez fue uno de los jugadores más determinantes en el camino que llevó a Alianza Lima a alcanzar el bicampeonato de la Liga 1. Actualmente, además, también es uno de los más queridos por la hinchada.