Ovelar se ‘peleó' con Fleischman y un dirigente del ‘Muni’: uno lo insultó y otro reveló su sueldo

El exjugador de Deportivo Municipal Roberto ‘Búfalo’ Ovelar disputó la Liga 1 2022 y a fines de noviembre fichó por General Caballero. El futbolista paraguayo vivió muchos años en territorio peruano y ha presenciado la inestabilidad política. En ese sentido, se pronunció a través de sus redes sociales para solidarizarse con las personas que han salido a las calles para protestar por la situación que viven.

Ovelar indicó por medio de su Twitter oficial lo siguiente: “Algunos canales peruanos dicen que los que protestan son terroristas de Sendero Luminoso. Dejen de mentir y digan que son campesinos, indígenas y serranos, a quienes le han quitado la democracia”. Ante esto, el periodista Eddie Fleischman lo insultó duramente.

“Usted no sabe lo que se vivió aquí y no entiende lo que es Estado de derecho. No distingue entre protestar y destruir propiedad pública y privada, y agredir a nuestras fuerzas del orden. Haría bien en leer y salir de su suprema ignorancia. Respete más la legalidad del Perú, farsante”, indicó el comunicador.

Eddie Fleischman insultó al jugador. Foto: captura de Twitter

La respuesta del ‘Búfalo’ no se hizo esperar y le respondió de inmediato: “Farsante es el Congreso fujimorista y los que blanquean. Dieron un golpe al presidente de origen pobre y votado por los más pobres. Tienen miedo a una constituyente y pavor a que Perú sea gobernado por un pobre como la mayoría. Prefieren a alguien que puedan controlar”.

Dirigente de Municipal le contesta y revela el sueldo de Ovelar

Ante lo que dijo el jugador paraguayo, el directivo edil Giovany Rocio decidió salir al frente a contestarle. “Una pregunta Roberto Ovelar. Si tanto te preocupa el Perú, sería espectacular que ayudes a diversos niños humildes u ollas comunes de los US$12.000 mensuales que te pagó Municipal”.

Ovelar respondió así: “Primero cumpla con lo prometido, que ya pasaron dos años, y luego hablamos”.