Paolo Hurtado: “Me motivó venir a Cienciano por el gran equipo que se está armando”

Paolo Hurtado, el flamante refuerzo del club Cienciano del Cusco, brindó sus primeras declaraciones tras pasar los exámenes médicos correspondientes, antes de unirse a la pretemporada con el resto del plantel. “ Soy un hombre de grandes retos y por eso estoy en Cienciano . Tenemos una tarea difícil en la Copa Sudamericana y vamos a prepararnos de la mejor manera para afrontarla ”, señaló el exmundialista con Perú en Rusia 2018.

“ No he dejado de entrenar desde que acabó el campeonato, así que me estoy esforzando por llegar en gran condición física a la pretemporada con el resto de mis compañeros ”, agregó el experimentado atacante.

‘Caballito’ también se mostró feliz por el plantel que tiene el Papá de América en estos momentos. “U na de las cosas que me motivaron a ir a Cienciano es el gran equipo que se está armando. Eso es muy importante para estar a la altura de grandes desafíos. A los hinchas, les digo que voy a dar todo de mí para que al club le vaya bien ”, expresó Hurtado.

Cienciano continuará con su pretemporada en Lima hasta el 30 de diciembre. Posteriormente, trabajará en Cusco hasta el inicio del torneo local. La hinchada tiene grandes expectativas en este renovado cuadro que promete conseguir grandes logros en la Liga 1 y la Copa Sudamericana.