El hermoso texto que hizo llorar a Messi tras ganar la copa: “La valija de Lionel”

Tras ganar la Copa del Mundo con la selección Argentina, Lionel Messi no ha parado de recibir millones de elogios por parte de los fanáticos argentinos e hinchas de todo el mundo. Sin embargo, hubo uno en particular que tocó las fibras del capitán de la Albiceleste, tanto así que no solo lo hizo llorar a él, sino también a su esposa Antonella Roccuzzo . ¿De qué se trata? De un texto de nueve minutos que escribió el director de la Revista Orsai, Casciari, en el que tituló “La valija de Lionel”.

En dicho cuento, el comunicador argentino expresó todos sus sentimientos hacia la ‘Pulga’, quien tuvo que recorrer un largo camino hasta consagrarse con el máximo torneo en la historia del fútbol. Al vivir 15 años en España, Casciari vivió en carne propia como Messi, se hizo un nombre en las inferiores del FC Barcelona hasta llegar “a la cima del mundo.”

“Había dos clases de inmigrantes: los que guardaban la valija en el ropero ni bien llegaban a España, decían ‘vale’, ‘tío’ y ‘hostias’. Y los que teníamos la valija sin guardar manteníamos las costumbres, como, por ejemplo, el mate o el yeísmo. Decíamos yuvia, decíamos caye”, se puede escuchar a un emocionado Casciari que continuó con sus palabras de elogio al capitán de la selección argentina.

Pero lo que el director de la Revista Orsai no imaginó es que su texto llegaría hasta el mismísimo Lionel Messi, que se emocionó hasta el punto de llorar junto a su esposa Antonella. Decidió entonces enviar un mensaje al conductor de programa donde está Casciari, Andy Kusnetzoff.

“Lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, la verdad que fue impresionante. Nos pusimos a llorar los dos porque es algo muy cierto todo lo que cuenta. Y nada, quería mandarles un saludo a los dos, agradecerles, y decirles que lo escuchamos, nos emocionamos, nos hicieron llorar . Quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande para todos. Y gracias otra vez”, fueron las palabras del nuevo campeón del mundo.

Respuesta de Lionel Messi